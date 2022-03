Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: drei Pkw-Aufbrüche in Friedlingen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 26.03.2022, in dem kurzen Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 14.10 Uhr, wurde in der Tullastraße eine Scheibe eines Mercedes-Benz eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurden zwei Handtaschen gestohlen. In den Handtaschen befanden sich Identitätsdokumente, Bankkarten sowie ein höherer Bargeldbetrag. Auch am Samstag, in dem Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr, wurden in der Riedlistraße aus einem Firmenfahrzeug, einem weißen Ford Focus, Identitätsdokumente, Bankkarten sowie die Fahrzeugschlüssel eines weiteren Firmenfahrzeuges gestohlen. Das zweite Firmenfahrzeug, ein weißer Peugeot, stand in unmittelbarer Nähe und wurde mit den gestohlenen Schlüsseln geöffnet. Aus dem Peugeot wurden ein Lasermessgerät, eine Daunenjacke sowie eine Tankkarte mitgenommen. Der Unbekannte versuchte umgehend mit den Bankkarten Geld von einem Geldautomaten abzuheben, was aufgrund der fehlenden PIN nicht gelang. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt.

