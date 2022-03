Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: vier E-Bikes weggekommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 24.03.2022 und Freitag, 25.03.2022, sind insgesamt vier E-Bikes gestohlen worden. Ein E-Bike der Marke Cube stand in der Rudolf-Virchow-Straße und war dort an einen Fahrradständer angeschlossen. Passiert ist der Diebstahl am Donnerstag, zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.400 Euro. Von Donnerstag auf Freitag wurde in der Hauptstraße aus einer Tiefgarage ein verschlossenes City-E-Bike der Marke Specialized gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.500 Euro. Am Freitag, tagsüber zwischen 11.30 Uhr und 13.50 Uhr, wurde ein etwa 6 Jahre altes Damen-E-Bike der Marke Riese und Müller gestohlen. Das E-Bike war in Friedlingen, in der Hauptstraße, an dem Zaun einer Gaststätte angeschlossen. Das aufgebrochene Schloss wurde zurückgelassen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.200 Euro. Am Freitagabend, zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr, kam ein weiteres E-Bike der Marke Haibike weg. Dies stand zuvor verschlossen auf dem Rathausplatz. Der Wert diese E-Bikes wird mit etwa 2.400 Euro angegeben.

