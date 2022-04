Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - 19-Jähriger übersieht Entgegenkommenden

Sachschaden beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Ulm (ots)

Am Samstag wollte ein 19-jähriger Mercedesfahrer gegen 21.45 Uhr von der Schloßstraße kommend nach links in die Brühlstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 25-Jährigen, der in seinem Nissan in Richtung Schloßstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Nissan vom Mercedes derart touchiert, dass er sich um 90 Grad drehte. Die Insassen waren alle angegurtet und blieben trotz des Aufpralls unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 12.000 Euro.

