Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Geklaut und getürmt - Polizei bittet um Zeugenhinweise zu Diebesduo in Bad Nauheim + Auffahrunfall fordert Leichtverletzte und hohen Sachschaden + u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 18.11.2021

Geklaut und getürmt - Polizei bittet um Zeugenhinweise zu Diebesduo

Bad Nauheim: Ein Diebesduo schlug am Mittwoch (17.11.) im Laden eines Telefonanbieters in der Parkstraße zu. Gegen 17.05 Uhr betraten die beiden Männer den Laden und schauten sich zunächst um. Plötzlich griffen sie sich vier Handys und verließen fluchtartig das Geschäft, samt Beute im Wert von mehreren hundert Euro. Ein Mitarbeiter des Ladens verfolgte die beiden Diebe noch zu Fuß bis sie in eine dunkle Limousine stiegen. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise auf die Täter. Beide Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß gewesen sein und ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben. Einer der Männer habe einen Bart und kurze dunkle Haare. Er sei mit dunklem Oberteil mit goldfarbenen Akzenten bekleidet gewesen. Der zweite Dieb habe eine Brille getragen und sei mit grauer Mütze, blauer Jacke und dunkler Hose bekleidet gewesen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06031/601-0 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

+

Auffahrunfall fordert Leichtverletzte und hohen Sachschaden Bad Nauheim: Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden gab es bei einem Unfall am Donnerstag (18.11.) auf der B3 zu beklagen. Als gegen 9.35 Uhr eine 23-jährige Fordfahrerin an der roten Ampel in Höhe der Abfahrt Ockstadt hält, bemerkt dies der Fahrer eines nachfolgenden VW Busses offenbar nicht oder nicht rechtzeitig. Der 64-Jährige fährt auf den Ford auf, wobei sich dessen Fahrerin leicht verletzt. Das Heck des Fords wird stark eingedrückt. Es entsteht Sachschaden von ca. 6000 Euro. Auch am VW entsteht Schaden. Die stark in Mitleidenschaft gezogene Fahrzeugfront schlägt mit ca. 7000 Euro zu Buche. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise von Zeugen.

+

Rad aus Keller gestohlen

Friedberg: Ein ca. 1500 Euro teures Fahrrad stahlen bislang Unbekannte aus einem Keller im Städter Weg. Zwischen Dienstagabend (16.11.) und Donnerstagvormittag (18.11.) entwendete der Dieb das verschlossene schwarze Rad der Marke Suntour aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen zu Tat, Täter und dem Verbleib des Rades entgegen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell