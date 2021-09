Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Riepsterhammrich - Radfahrer übersehen +++ Ihlow/Westerende-Kirchloog - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Riepsterhammrich - Radfahrer übersehen

Ein Transporter-Fahrer ist am Mittwoch in Riepsterhammrich mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Gegen 6.10 Uhr war der 22-jährige Fahrer eines Renault Transporters auf der Friesenstraße in Richtung Autobahn unterwegs. Er übersah vor sich nach ersten Erkenntnissen den 49-jährigen Fahrradfahrer aus Emden und fuhr auf. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt.

Ihlow/Westerende-Kirchloog - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Ihlow. Auf der Auricher Straße in Westerende-Kirchloog war gegen 17 Uhr eine 81 Jahre alte BMW-Fahrerin aus Ihlow unterwegs. Sie fuhr in Richtung Riepe und beabsichtigte, nach links in die Loogstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie auf dem dortigen Radweg einen vorfahrtsberechtigten 35-jährigen Pedelec-Fahrer, ebenfalls aus Ihlow, und stieß mit ihm zusammen. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

