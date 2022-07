Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall beim Überholen eines Radfahrers - ein leicht Verletzter

Freiburg (ots)

Mit seinem Muldenkipper befuhr am Montag, 25.07.2022, gegen 08.00 Uhr, ein 46 Jahre alter Mann die Maibergstraße von Hausen herkommend in Richtung Enkenstein. In der ersten langgezogenen Linkskurve setzte der 46-jährige bei leichter Straßensteigung zum Überholen eines Radfahrers an. Als er sich auf der Höhe des Radfahrers mittig auf der Straße befand, kam ihm ein Mercedes ordnungsgemäß entgegen. Der 54-jährige Mercedesfahrer versuchte, nach rechts auszuweichen, fuhr in eine Böschung und anschließend frontal in den Muldenkipper. Der Mercedesfahrer verletze sich bei dem Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Mit dem jugendlichen Radfahrer kam es zu keiner Berührung. Er und auch der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 30000 Euro, am Muldenkipper 3000 Euro. Die Feuerwehr Schopfheim war mit sieben Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort.

