Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall an Tankstellenausfahrt

Tuttlingen (ots)

Bei einem Unfall in der Trossinger Straße am Sonntagnachmittag ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Die 30-Jährige wollte kurz vor 18 Uhr mit ihrem Seat Ibiza von der dortigen Tankstelle auf die Durchgangsfahrbahn einbiegen, kollidierte aber mit dem VW-Coupe einer 37-Jährigen, die dort unterwegs war und Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall löste der Airbag im Seat aus. Die Unfallverursacherin wurde beim Aufprall dennoch leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.

