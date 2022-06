Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Lastwagen kollidiert mit Motorrad (13.06.2022)

Konstanz (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Breslauer Straße zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Motorrad gekommen. Ein 62-jähriger Fahrer eines Kastenwagens setzte auf Höhe der Berchenschule zurück und stieß dabei mit einem hinter dem Laster verkehrsbedingt stehenden Motorradfahrer zusammen. Der Biker stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

