Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Rund 11.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf Hauptstraße (10.06.2022)

Gottmadingen (ots)

Am Freitagmittag ist an der Einmündung der Rielasinger Straße auf die Hauptstraße ein Unfall mit Blechschaden passiert. Eine 60 Jahre alte Frau fuhr mit einem Citroen C1 auf der Rielasinger Straße. Als die Frau auf die Hauptstraße abbog, stieß sie mit einem auf der Hauptstraße fahrenden, vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 33-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro.

