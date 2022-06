Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Rennradfahrer schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (14.06.) ist auf der Brochterbecker Straße ein Rennradfahrer gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 46-jährige Tecklenburger war gegen 19.55 Uhr mit seinem Rad auf dem Radweg der Brochterbecker Straße in Richtung Tecklenburg unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge erkannte der Mann eine S-Kurve zu spät und fuhr in einen Graben. Dabei zog sich der 46-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Über die Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

