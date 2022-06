POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Ochtrup (ots) - Am Langenhorster Bahnhof hat es am frühen Dienstagmorgen (14.06.22) gegen 05.45 Uhr gebrannt. Betroffen war ein Festzelt mit Plane, das als Lagerstätte genutzt wird. Wie das Zelt in Brand geriet, ist unklar. Als die Polizeibeamten am Einsatzort - dem Gelände einer Firma für Maschinentechnik - eintrafen, brannte der rechte, vordere Teil des etwa 10 mal 30 Meter großen Zelts. In dem Bereich waren unter ...

