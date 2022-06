Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Gravenhorster Straße in Schierloh ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 69-Jährige aus Ibbenbüren fuhr am Montag (13.06.22) gegen 15.10 Uhr hinter einem Auto auf der Gravenhorster Straße in Richtung Anschlussstelle Ibbenbüren-West. Der Wagen vor ihm wollte nach links in den Merschweg abbiegen. Zeitgleich kam eine 49-Jährige aus Ibbenbüren mit ihrem schwarzen Smart entgegen und wollte ebenfalls aus ihrer Sicht nach links in die Garnaustraße abbiegen. Dazu benutzte sie die Linksabbiegerspur. Beide Pkw bogen voreinander ab. Dabei übersah die 49-Jährige offenbar den 69-jährigen Kradfahrer. Dieser fuhr an dem vor ihm abbiegenden Auto vorbei, um seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Es kam zur Kollision zwischen Smart und Motorrad. Der 69-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 49-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 8500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelte die Polizei vor Ort den Verkehr.

