Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 39-jährige Frau überfallen.

Lippe (ots)

In der Lindenstraße wurde am frühen Donnerstagmorgen (3. März 2022) eine Frau aus Lage überfallen. Unbekannte schlugen die 39-Jährige gegen 2.30 Uhr von hinten nieder und entwendeten ihr die Geldbörse sowie einen Rucksack. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Überfall geben können, setzen sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

