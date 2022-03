Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Verkehrsunfall mit leicht Verletzter.

Lippe (ots)

Auf der Bahnhofstraße in Helpup ereignete sich am Montagnachmittag (7. März 2022) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Gegen 15.45 Uhr war ein 65-Jähriger aus Detmold mit seinem Daimler auf der Bahnhofstraße in Richtung Bielefelder Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit kreuzte eine 57-jährige Frau mit ihrem VW seinen Fahrtweg, als sie von rechts aus einer Parkplatzausfahrt auf die Bahnhofstraße einfuhr. Da ein Sattelzug ihre Sicht einschränkte, übersah sie den Mann, so dass VW und Daimler zusammen stießen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3800 Euro.

