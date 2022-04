Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Betrunken Verkehrsunfall verursacht und von der Unfallstelle entfernt

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr wurde das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße beordert. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass es zwischen einem Klein-Lkw Marke Dacia und einem Pkw Nissan, bei einem Fahrstreifenwechsel durch den Klein-Lkw zur Kollision gekommen war. Während der 58-jährige Nissan-Fahrer ordnungsgemäß an der Unfallstelle verblieb, entfernte sich der bis dahin unbekannte Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Nach weiteren Zeugenhinweisen konnte der flüchtige Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab bei dem 36-Jährigen einen Wert von ca. 1,58 Promille, weshalb er die Beamten zur Blutprobenentnahme durch einen Arzt auf das Polizeirevier Neckarstadt begleiten musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er gelangt neben dem bereits genannten Straftaten auch wegen fahrlässiger Körperverletzung zur Anzeige, da der Fahrer des Nissan bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde. An den Beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 1500EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell