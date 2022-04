Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in der Wachenburgstraße

Polizei und Rettungsdienst vor Ort im Einsatz

PM 1

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag gegen 14:00 Uhr ereignete sich in der Wachenburgstraße in Mannheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Über die Schwere der Verletzungen liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Informationen vor. Polizei und Rettungskräfte befinden sich aktuell vor Ort im Einsatz. Die Wachenburgstraße ist aktuell zwischen Pfingstberg und Rheinau in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

