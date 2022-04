Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis:

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 21:40 Uhr auf der B39 bei Sinsheim ein Verkehrsunfall. Dort war ein LKW zwischen Kirchhardt und Steinsfurt unterwegs, als eine 18-jährige PKW Fahrerin in einer langgezogenen Kurve versuchte den LKW zu überholen. Hierbei übersah sie aber den ihr entgegenkommenden 25-jährigen PKW-Fahrer mit seinem Renault und kollidierte mit diesem auf Höhe des LKW´s. Dem Renault Fahrer gelang es noch seitlich etwas auszuweichen um so einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Kleinwagen der 18-jährigen wurde zwischen dem Renault und dem LKW eingeklemmt und an beiden Seiten beschädigt. Der LKW Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Ob er den Unfall bemerkt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der LKW-Fahrer ist jedoch ein wichtiger Zeuge und wird gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier in Sinsheim unter der Tel. 07261-6900 zu melden. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang hat das Revier Sinsheim aufgenommen.

