Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer angefahren, Zeugen gesucht

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach jetzigen Erkenntnissen ereignete sich am 16.04.22 gegen 17:30 Uhr in Wiesloch in der Messplatzstraße ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Radfahrer wollte an der dortigen Ampel die Straße überqueren. Als die Ampel für ihn grün anzeigte sei er losgefahren. Mitten auf der Fahrbahn, sei plötzlich ein schwarzer PKW auf ihn zugefahren, der aus Richtung der ESSO-Tankstelle gekommen sei. Bei dem Versuch dem Fahrzeug auszuweichen, sei es dann zum Zusammenstoß gekommen. Der Radfahrer stieß mit dem Kopf seitlich an das Dach des PKW´s, zu einem Sturz sei es aber nicht gekommen. Der Radfahrer musste sich danach in ärztliche Behandlung begeben. Der schwarze PKW, vermutlich ein Daimler-Benz sei ohne anzuhalten, einfach weitergefahren. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei dem Revier in Wiesloch unter der Tel: 06222 / 57090 zu melden.

