POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand schnell unter Kontrolle und gelöscht

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache ist es in der Grundelbachstraße in Weinheim in einem Mehrfamilienhaus im Dachstuhl zu einer Brandentwicklung gekommen. Die Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit ein Glutnest im Bereich des Dachbodens ausfindig machen und dieses auch löschen. Personen kamen nicht zu Schaden, auch der Sachschaden fällt mit Schätzungsweise ca. 6000 Euro glücklicherweise gering aus. Die genauen Umstände, die zu dem Brand geführt haben, werden von den Brandermittlern des zuständigen Polizeireviers in Weinheim geklärt werden müssen. Die Feuerwehr Weinheim war mit 6 Fahrzeugen und 24 Mann vor Ort.

