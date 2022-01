Polizei Köln

POL-K: 220119-3-K Autotüren geöffnet - Zwei Radfahrer verletzt

Köln (ots)

Am Dienstag (18. Januar) haben bei sogenannten "Dooring-Unfällen" zwei Radfahrer (28,30) in der Kölner Innenstadt und im Stadtteil Lindenthal leichte Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten beide Männer mit Platz- und Schürfwunden vorsorglich in Krankenhäuser.

Auf dem Hohenzollering traf gegen 15.45 Uhr zunächst eine 39 Jahre alte Frau beim Aussteigen aus ihrem Volvo den auf dem Radweg stadteinwärts fahrenden 28-Jährigen mit der Fahrertür.

Gegen 19.20 Uhr öffnete ein 42 Jahre alter Mann auf dem Lindenthalgürtel die hintere Beifahrertür eines geparkten Ford Fiesta. Der 30-Jährige stieß dagegen und stürzte auf den Radweg.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei mehr als 100 Unfälle durch plötzlich aufgerissene Autotüren registriert. Um derartige "Dooring-Unfälle" zu verhindern, empfiehlt die Polizei den "holländischen Handgriff" beim Aussteigen. (al/as)

Weitere Infos finden sie unter: https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/kopf-drehen-rad-fahrende-sehen

