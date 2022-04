Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkplatzrempler - Wer hat was gesehen?

Bad Salzungen (ots)

Eine 66-Jährige zeigte Dienstagnachmittag eine Unfallflucht bei der Salzunger Polizei an. Sie stellte ihren Audi gegen 13:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Leimbacher Straße und anschließend auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen ab. Als die Seniorin gegen 14:30 Uhr zurück zu ihrem Wagen kam, stellte sie einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegengenommen werden.

