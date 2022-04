Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sportler beklaut

Vacha (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat Dienstagabend gegen 21:00 Uhr die Umkleidekabine einer Turnhalle in der Henneberger Straße in Vacha. Zu dieser Zeit trainierten Freizeitsportler in der Halle. Ihre Sachen befanden sich in der unverschlossenen Kabine. Der Dieb entwendete in Abwesenheit der Sportler zwei Uhren, ein Mobiltelefon und Bargeld. Als einer der Geschädigten kurzzeitig sein Training unterbrach und in die Umkleide ging, kam diesem eine männliche Person entgegen, welche umgehend die Sporthalle verließ und als Täter in Frage kommt. Der Zeuge beschrieb die Person wie folgt: - ca. 195 cm groß, - schwarze Kleidung, - dunkle Hautfarbe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter bzw. zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Salzunger Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

