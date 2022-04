Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Meiningen (ots)

Montag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr beschädigten bislang Unbekannte einen in der Leipziger Straße in Meiningen geparkten Mercedes. Der oder die Täter hinterließen einen ca. 30 cm langen Kratzer an der Fahrerseite und verursachten somit einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, telefonisch Kontakt zur Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 aufzunehmen.

