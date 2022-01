Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rauchend am Herner Bahnsteig - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle und stellt Drogen sicher

Herne (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (19. Januar) überprüften Bundespolizisten einen Mann am Bahnhof Herne, der sich rauchenderweise am Bahnsteig aufhielt. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde.

Gegen 18:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Bahnhof Herne. Dort fiel ihnen der 42-Jährige auf, der am Bahnsteig eine Zigarette rauchte. Die Beamten forderten den Deutschen auf, dies zu unterlassen, da das Rauchen nur in gekennzeichneten Bereichen am Bahnsteig erlaubt sei. Dieser Aufforderung kam der Mann unverzüglich nach.

Der gebürtige Herner wies sich mit einem vorläufigen Personalausweis auf. Bei der Recherche fiel den Bundespolizisten auf, dass die Staatsanwaltschaft Bochum den Mann zweimal zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Das Amtsgericht Herne hatte den Mann im März 2021 rechtskräftig wegen Erschleichens von Leistungen in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 590 Euro verurteilt. Des Weiteren verhängte das Amtsgericht Herne-Wanne im Juli 2021, wegen Diebstahls, eine Geldstrafe von 390 Euro gegen den 42-Jährigen. Der Deutsche konnte die Geldstrafen jedoch nicht begleichen und muss nun die Freiheitsstrafen von 50 und 30 Tagen absitzen.

Bundespolizisten durchsuchten den Mann und fanden drei Konsumeinheiten Heroin auf. Diese stellten sie sicher. Nach seiner Festnahme brachten die Beamten den Deutschen zur Wache im Gelsenkirchener Hauptbahnhof und anschließend in die Justizvollzugsanstalt. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

