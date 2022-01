Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zug-Fenster mit Nagelschere zerkratzt - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Essen - Eberswalde (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (19. Januar) soll ein Mann mit einer Nagelschere ein Fenster in einem Regionalexpress beschädigt haben. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn und ein Zeuge stellten den 21-Jährigen im Essener Hauptbahnhof und übergaben ihn an die Bundespolizei.

Gegen 08:45 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über einen Mann, der im RE 11 eine Fensterscheibe mit einer Nagelschere zerkratzt haben soll. Ein 45-jähriger Zeuge hatte die Sachbeschädigung beobachtet und daraufhin einen Bahnmitarbeiter informiert. Dabei habe er den 21-Jährigen kurz aus den Augen verloren, jedoch konnte der Mann aus Eberswalde durch den Sicherheitsmitarbeiter und den Zeugen am Südausgang des Essener Hauptbahnhofs gestellt werden.

Die Bundespolizisten begaben sich zum Südausgang. Dort trafen sie auf den aggressiven 21-Jährigen. Als die Beamten die Identität des Mannes feststellen wollten, verweigerte der Deutsche dies. Um Ausweispapiere aufzufinden, drohten die Einsatzkräfte die Durchsuchung des Mannes an. Aber auch hier versuchte er die Maßnahme durch wegdrehen und sperren zu verhindern. Bei der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten ein Cuttermesser, einen Einwegrasierer, sowie die Nagelschere in der rechten Jackentasche. Die Nagelschere wurde durch die Beamten als Beweismittel und das Cuttermesser und der Rasierer präventiv sichergestellt.

Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den 21-Jährigen mit zur Wache, um die Identität des Mannes mit Hilfe eines Fingerabdruckscans festzustellen. Auch hier leistete der Mann Widerstand, indem er sich gegen die Mitnahme sperrte und versuchte sich loszureißen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung ein.

