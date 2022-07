POL-WHV: Brand einer Bio-Mülltonne - Feuer greift auf Zaun über

Wilhelmshaven (ots) - Wangerland-Hooksiel. Am 19.07.2022, gegen 20.35 Uhr kam es in der Viethstraße zu einem Gebäudebrand. Die Polizei berichtete. Die Brandursachenermittler der Polizei nahmen heute erneut den Brandort in Augenschein. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt der Waschmaschine sehr wahrscheinlich und somit brandursächlich sein dürfte. ...

