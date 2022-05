FW-Schermbeck: Wasserrohrbruch in Schermbeck

Schermbeck (ots) - Um 22.45 Uhr wurde am gestrigen Abend der Löschzug Altschermbeck zu einem Wasserschaden am Pastoratsweg alarmiert. Vor Ort zeigte sich, dass im Heizungskellerraum des betroffenen Hauses ca. 5cm Wasser standen. Mithilfe eines Nass-Trocken-Saugers wurde das Wasser aus dem Kellerraum gesogen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 23.38 ...

