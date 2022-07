Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Reifen zerstochen - Unfallflucht - Dieseldiebstahl - Diebstahl und Sachbeschädigung - In Schaufenster gefahren - Sonstiges

Aalen (ots)

Riesburg-Utzmemmingen: Beim Rückwärtsausparken touchiert

Beim Rückwärtsausparken touchierte am Donnerstag, gegen 19:40 Uhr eine 26-Jährige mit ihrem Ford einen auf der Goethestraße geparkten Daimler. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro.

Bopfingen: In Schaufenster gefahren

Ein 58-jähriger LKW-Fahrer fuhr am Donnerstag, gegen 11:45 Uhr, mit seinem LKW von der Nürnberger Gasse in die Gerbergasse. Beim dortigen Rangieren fuhr er mit seinem LKW in zwei Ausstellungsfenster einer ehemaligen Firma und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Am Freitag gegen 8 Uhr wollte eine 55-jähriger Lenkerin eines VW Golf von der Curfeßstraße nach links abbiegen. Während dem Abbiegevorgang wurde sie plötzlich von einem Ford Transit überholt, dessen 79-jähriger Fahrer angab, keinen Blinker gesehen zu haben. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Lauchheim: Diebstahl und Sachbeschädigung

Von einem Sattelauflieger, der auf dem Parkplatz der B29 zwischen Aufhausen und Lauchheim abgestellt war, wurde zwischen Donnerstagabend, 20:45 Uhr und Freitagmorgen, 6 Uhr, die seitlich am Auflieger angebrachten Deckel der Palettenkästen im Wert von etwa 2000 Euro entwendet. Zudem wurde die Seitenplane am Auflieger durch einen Schnitt beschädigt. Der Schaden wird hierbei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Dies alles geschah, während der Fahrer in seinem Fahrerhaus schlief. Hinweise auf die Diebe nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 / 919040 entgegen.

Rainau: Dieseldiebstahl

Aus einem LKW, der am Donnerstag auf einem Parkplatz der B290 bei Rainau parkte, wurde in der Nacht auf Freitag insgesamt etwa 200 Liter Dieselkraftstoff im Wert von ca. 400 Euro abgepumpt. Hierzu wurde an dem LKW zwischen 23 Uhr und 8 Uhr der Tankdeckel gewaltsam geöffnet, während der Fahrer in seinem Führerhaus schlief. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Am Freitag wurde zwischen 10:45 Uhr und 11:45 Uhr ein PKW beschädigt, der zu dieser Zeit in der Uferstraße abgestellt war. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 800 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Mit einem unbekannten Gegenstand zerstach ein bislang unbekannter Vandale den linken vorderen Reifen eines Audi A4, der zwischen Donnerstag und Freitagmorgen in der Ziegeläckerstraße geparkt war. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490

Leinzell: Farbschmierereien

Vermutlich in den vergangenen zwei Wochen wurden mehrere Wände der Kulturhalle in der Kirchgasse mit Farben beschmiert. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell