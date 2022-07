Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Gartenmöbel angezündet - Angestellte eines Elektromarktes bedroht

Aalen (ots)

Schorndorf: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine 33-jährige Skoda-Fahrerin wollte am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr von einer Parklücke auf die Schlichtener Straße einfahren und übersah hierbei den Mazda einer 76 Jahre alten Autofahrerin, die die Straße aus Schorndorf kommend entlangfuhr. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Pkw zog sich die Skoda-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.

Kernen im Remstal - Stetten: Unfallflucht

Eine bisher unbekannte Autofahrerin parkte ihren Pkw am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr in der Kirchstraße auf Höhe der Einfahrt zur Diakonie und brachte ihr Kind ins Freibad. Dabei sicherte sie ihren Pkw nicht ausreichend gegen Wegrollen ab, sodass dieser rückwärts gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes rollte und diesen beschädigte. Kurz darauf kam die Frau zu ihrem Auto zurück und fuhr unerlaubt davon. Zeugenhinweise auf die geflüchtete Unfallverursacherin nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Mann bedroht Angestellte eines Elektromarktes

Ein bisher unbekannter Mann begab sich am Donnerstagnachmittag gegen 14:45 Uhr in einen Elektromarkt in der Bühlstraße. Dort riss er mehrere Verpackungen von verschiedenen Artikeln auf. Als er von einem Angestellten auf sein Verhalten angesprochen wurde, beleidigte er diesen. Der Mann wurde daraufhin des Ladens verwiesen. Beim Verlassen des Ladens drohte er mehreren Mitarbeitern des Geschäftes damit, dass er sie erschießen werde. Zudem beleidigte er die Mitarbeiter mehrfach in türkischer Sprache. Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahren alt sein, hat schwarze Haare, trug zur Tatzeit eine schwarze Mütze, eine schwarze Sonnenbrille, ein schwarzer T-Shirt, eine schwarze kurze Hose und bunte Nike-Schuhe. Laut Zeugenaussagen hatte er ein südländisches Äußeres. Hinweise auf den Mann nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Burgstetten: Radfahrer contra Reh

Mit schweren Verletzungen musste ein 70 Jahre alter Radfahrer am Donnerstagabend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann befuhr gegen 21.45 Uhr die K1906 von Burgstall in Richtung Erbstetten. Dabei kreuzte ein Reh die Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß kam und der Mann stürzte.

Aspach: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung der Backnanger Straße in die L1115 ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall, weil die Vorfahrt missachtet wurde. Eine 52-jährige Skoda-Fahrerin übersah dort den Audi einer 23-Jährigen, sodass es zum Unfall kam. Es entstand geschätzte 15.000 Euro Schaden. Im Fahrzeug der Verursacherin befanden sich drei Kinder, wovon eines leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde.

Fellbach: Gartenmöbel angezündet

Unbekannte zündeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 0.30 Uhr mehrere Sonnenschirme an, die im Außenbereich eines Gartencenters in der Stuttgarter Straße standen. Das Feuer griff auf daneben stehende Tische und Stühle über, sodass diese ebenfalls Feuer fingen und teilweise vollständig abbrannten. Durch das Feuer wurde die Fassade des unmittelbar angrenzenden Gebäudes beschädigt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Das Polizeirevier Fellbach erbittet unter Telefon 0711/57720 um Hinweise auf Personen, die sich im dortigen Bereich aufgehalten haben oder in der Nähe aufgefallen sind.

Kernen-Rommelshausen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 22-Jähriger kam am Donnerstag gegen 17 Uhr mit seinem Citroen alleibeteiligt von der Schubertstraße ab. Er touchierte dabei eine Mauer und kam anschließend in einem Vorgarten halb auf der Mauer zum Stehen. Der Mann klagte über körperliche Beschwerden, weshalb er vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der sich der Verdacht ergab, dass er unter Drogeneinfluss stand, wurden zwei Blutproben entnommen und sein Führerschein einbehalten. Zur Bergung des Pkw wurde ein Abschlepper hinzugezogen, wenngleich er lediglich leicht beschädigt wurde.

