POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Sachbeschädigung, Randalierer in Discountermarkt verletzt Kunden und leistet Widerstand, Fritteusenbrand

Crailsheim: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Am Donnerstagabend kurz nach 22:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Horaffenstraße in Fahrtrichtung Reinthalerstraße. Hierbei kollidierte er mit einem in Fahrtrichtung Reinthalerstraße am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke BMW. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall. Anschließend stand der Radfahrer wieder auf und fuhr in unbekannte Richtung davon. An dem BMW entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 079651 480-0.

Vellberg-Talheim: Unbekannter beschädigt mutwillig Gebrauchtwagen

Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Donnerstag, 8:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter mutwillig rund 15 Fahrzeuge auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Straße In den Datzenäckern. Dabei entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5173.

Obersontheim: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 14:30 Uhr und Donnerstag, 5:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Garagenvorplatz in der Vollrathstraße geparkten Ford Fiesta. Vermutlich kollidierte der unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug während eines Wendemanövers mit dem Ford. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubterweise von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Ilshofen: Unfallflucht

Ein auf einem Kundenparkplatz eines Discountermarktes in der Eckarthäuser Straße geparkter Toyota Avensis wurde am Donnerstag zwischen 5:45 Uhr und 15:00 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Toyota entstand ein Sachschaden von rund 1.700 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubterweise von der Örtlich.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet unter Telefon 0791 400-0 um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher.

Rosengarten-Uttenhofen: Mann randaliert in Discountermarkt und leistet Widerstand

Kurz vor 21:00 Uhr wurde aus einem Discountermarkt ein randalierender Mann gemeldet, der mit Flaschen um sich geworfen habe und auch gegenüber Kunden handgreiflich geworden war. Offenbar hatte der Randalierer auch zwei 29-jährige Männer, einen 39-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau verletzt. Zwei der Männer mussten sich ambulant behandeln lassen. Beim Eintreffen der ersten Streife war der Mann bereits von Kunden überwältigt und zu Boden gebracht worden. Gegen die anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistet der Mann heftigen Widerstand. Nicht nur Beleidigungen flogen in Richtung der Beamten, der 25-Jährige spuckte auch um sich und versuchte die Beamten durch Fußtritte zu verletzten. Aufgrund seiner körperlichen Verfassung wurden auch Rettungskräfte hinzugezogen. Bei der Untersuchung wehrte sich der Mann erneut, weshalb er unter Polizeibegleitung zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde. Für die Blutentnahme musste der Mann an Händen und Füßen geschlossen werden. Dabei versuchte er einen Beamten zu beißen. Anschließend wurde der 25-Jährige in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Schwäbisch Hall gebracht, bevor er in eine Fachklinik verbracht wurde. Ein Beamter wurde bei dem Vorfall verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Fichtenau-Unterdeufstetten: Fritteusenbrand

In der Marktstraße wurde am Donnerstag gegen 22:30 Uhr der Brand einer Fritteuse gemeldet. Erste Löschversuche mit Wasser waren vergebens. Die FFW war mit drei Fahrzeugen und 27 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Mit einem Feuerlöscher konnte die Fritteuse gelöscht werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

