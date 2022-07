Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Unfallflucht

Am Mittwoch, in der Zeit von 8 Uhr bis 12:30 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz einer Schule in der Hüttlinger Straße einen Ford-Fiesta einer 58-Jährigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Essingen: Aufgefahren

Ein 61-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 15:45 Uhr die L1080 in Richtung B29. Beim Anfahren an einer Ampel wollte er in den Kreuzungsbereich einfahren, musste jedoch gleich wieder aufgrund des Verkehrs anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 29-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Ford-Focus auf. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1150 Euro.

Wasseralfingen: Parkplatzunfall

Beim Ausparken aus einer Parklücke am Stefansplatz, beschädigte am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr, eine 18-Jährige mit ihrem VW-Golf einen dort abgestellten Toyota eines 38-Jährigen. Hierbei verursachte sie einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Lorch: Zusammenstoß auf der B29

Am Donnerstag befuhr gegen 15:20 Uhr ein 51-jähriger LKW- Fahrer die B29 von Schwäbisch Gmünd nach Stuttgart. Beim Wechseln des Fahrstreifens von links nach rechts auf Höhe eines Wertstoffhofes übersah er einen, auf dem linken Fahrstreifen befindlichen, BMW eines 35-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

