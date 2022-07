Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstähle - Versuchter Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 06:30 Uhr und 16:30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen daneben geparkten VW. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Unfall ereignete sich in einem Firmenparkhaus am Südwerk in der Rudolf-Eber-Straße auf der Ebene 0. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Diebstähle

Ein bislang unbekannter Dieb schlug zwischen Mittwochabend, 22 Uhr und Donnerstagmorgen, 10:45 Uhr, die kleine Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite eines Renault ein und durchwühlte anschließend das gesamte Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz eines Sportvereins in der Straße Im Lehr abgestellt war. Entwendet wurde letztendlich ein kleines Mäppchen mit der Zulassungsbescheinigung und einem Personalausweis. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Im selben Zeitraum wurde an der Vereinsgaststätte eine Terrassentür aufgehebelt und anschließend der Gastraum bzw. im Tresenbereich die Schränke durchsucht. Zudem wurde noch eine Tür aufgebrochen, die in den Keller führt und die Kellerräumlichkeiten durchsucht. Hieraus wurde ein kleiner Tresor entwendet, in welchem sich etwa 150 Euro Bargeld befanden. Insgesamt wurde ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht.

Hinwiese auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Gschwend: Versuchter Wohnungseinbruch

Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr wurde festgestellt, dass in der Nacht zuvor versucht wurde, die Haustür eines Einfamilienhauses im Ahornweg aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Es entstand lediglich ein Schaden in Höhe von 100 Euro. Hinwiese auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell