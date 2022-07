Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkws entwendet, Einbruch in Schule, Unfallflucht

Aalen (ots)

Vellberg: Audi entwendet

Zwischen Mittwochnacht 23 Uhr und Donnerstagmorgen 04:20 Uhr wurde ein Audi SQ5 aus der Einfahrt eines Wohnhauses in der Straße Am Galgenberg entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Fahrzeug im Wert von mehreren zehntausend Euro von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montagabend zwischen 21:20 Uhr und 22:40 Uhr einen in der Hirtengasse geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Einbruch in Schule

Ein unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Sonntag, 15:00 Uhr Zugang zu einer Schule in der Breslauer Straße. Im Inneren des Gebäudes durchsuchte der Einbrecher das Lehrerzimmer auf der Suche nach Wertgegenständen und entwendete Bargeld, sowie Elektroartikel.

Die Polizei Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweisen unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Hochwertiger Audi-SUV entwendet

Unbekannte entwendeten am Donnerstag zwischen 1:00 Uhr und 5:55 Uhr einen in der Weiße-Rose-Allee geparkten weißen Audi Q7 mit abgedunkelten Rückleuchten. Die Täter entfernten sich mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Wert des PKW liegt bei ca. 60.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 079541 480-0.

