Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrrad entwendet - Feuerwehreinsätze - Auseinandersetzungen in Omnibussen - Verkehrsgefährdung auf Bundesstraße - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Leutenbach/Großerlach: Feuerwehreinsätze

Auf einem Feld in der Erbstetter Straße fing am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr ein Traktor mit einer Ballenpresse infolge eines Defekts Feuer, welches großflächig auf das Weizenfeld übergriff. Die Feuerwehren aus Backnang und Leutenbach waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Ein weiterer Traktor hatte gegen 14.45 Uhr in der Friedhofstraße in Neufürstenhütte Feuer gefangen. Der Traktorfahrer konnte anhalten und unverletzt die brennende Maschine verlassen. Es entstand ca. 8000 Euro Sachschaden. Die Feuerwehr von Großerlach war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften beim Löscheinsatz tätig.

Urbach: Vorfahrt missachtet

Eine 56-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat befuhr am Mittwoch gegen 14.30 Uhr die Wasenstraße in Richtung Schorndorf, als sie bei Rot in die Kreuzung zur Auffahrt B 29 querte. Sie stieß mit einer 34-jährigen Opel-Fahrerin zusammen, die in Richtung Wasenstraße einbog und den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Beim Unfall verletzten sich beide Autofahrerinnen leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Weinstadt-Beutelsbach: Fahrrad entwendet

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 7 Uhr und 18 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe ein am Fahrradabstellplatz am Bahnhof ein abgestelltes schwarzgrünes Herrenfahrrad vom Hersteller Pegasus. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Auseinandersetzung im Linienbus

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Vorfall am Mittwoch gegen 18:25 Uhr im Linienbus zwischen Bittenfeld und Neustadt. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es im Bus zunächst zum verbalen Streit zwischen einem 38-Jährigen und einem noch unbekannten Mann. Im Verlauf des Streits soll der unbekannte Mann mit einem Schlagstock gedroht und seinem Kontrahenten mehrere Schläge gegen den Kopf verpasst haben. Dieser wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der noch unbekannte Mann war laut dem Geschädigten 20-23 Jahre alt, habe schwarze Kleidung getragen und sei arabischer Herkunft. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Auseinandersetzung im Linienbus II

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr kam es in einem Linienbus, der sich zu dieser Zeit im Bereich der Bahnhofstraße befand, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hintergrund waren offenbar familiäre Streitigkeiten zwischen Mutter und Tochter, die zunächst verbal und anschließend körperlich ausgetragen wurden. Mehrere Insassen des Busses gingen dazwischen und wurden hierbei teilweise ebenfalls körperlich angegangen. Eine Person wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Fellbach: Mehrere Autofahrer durch Lkw auf der B14 gefährdet - Zeugen gesucht

Ein Fahrer eines blau-weißen Sattelzuges mit polnischer Zulassung befuhr am Mittwoch gegen 12:15 Uhr die B14 zwischen Fellbach Süd und dem Teiler B14 / B29 in Richtung Backnang. Hierbei wechselte er zwei Mal vom rechten auf den linken Fahrstreifen und nötigte dabei mehrere Autofahrer, nach links auszuweichen bzw. stark zu bremsen, um eine Kollision mit dem Lkw zu verhindern. Vom Lkw gefährdet worden sein sollen unter anderem eine schwarze Mercedes B-Klasse sowie ein roter Kleinwagen. Diese beiden Fahrer sowie evtl. weitere Fahrer, die vom Lkw-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell