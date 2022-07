Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellenbarg: LKW-Unfall auf BAB7

Aalen (ots)

Ellenbarg: LKW-Unfall auf BAB7

Kurz vor 5:00 Uhr am Donnerstagmorgen kam es auf der Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg kurz hinter dem Virngrundtunnel zu einem Unfall eines Scania-Sattelzuges, nachdem an dem LKW ein Reifen geplatzt war. Der LKW kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, bevor er nach links zog und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Diese Durchbrach der Sattelzug teilweise, so dass das Führerhaus des Fahrzeuges auf den linken Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Ulm ragte. Der LKW kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer des LKWs wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sattelzug hatte Teile einer Achterbahn geladen, welche durch den Unfall auf die Fahrbahn fielen. Nach ersten Schätzungen wird von hohem Sachschaden ausgegangen. Die Autobahn war zunächst in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Mittlerweile rollt der Verkehr in Fahrtrichtung Ulm einspurig wieder an der Unfallstelle vorbei. Eine Umleitung in beide Fahrtrichtungen ist eingerichtet. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten werden voraussichtlich- Stand 7:30 Uhr - noch mindestens zwei Stunden dauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell