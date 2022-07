Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht - Unfallflucht & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Schorndorf-Weiler: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Dienstagabend kam es gegen 22 Uhr in der Verlängerung der Jahnstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Mindestens eine Person wurde hierbei verletzt. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Welzheim: Unfallflucht

Am Dienstag, in der Zeit von 08:25 Uhr bis 17:55 Uhr, wurde ein Renault Clio, der auf einem Parkplatz im Gottlob-Bauknecht-Platz abgestellt war, von einem bislang Unbekannten beschädigt. Der hierbei verursachte Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Hinweise an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Murrhardt: Feuerwehreinsatz

Am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr wurde ein Gebäudebrand in der Leipziger Straße gemeldet, woraufhin die alarmierte Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausrückten. In der betroffenen Wohnung hatte Öl einer auf dem Herd stehenden Pfanne Feuer gefangen, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Letztlich entstand in der Küche kein Sachschaden, es wurde auch niemand verletzt. Die Wohnung musste lediglich vom Qualm befreit werden.

