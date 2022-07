Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ringschlüssel beschädigt PKW - Brandalarm in Firma - Sonstiges

Aalen (ots)

Blaufelden: PKW überschlug sich

Aus bislang unbekannter Ursache kam eine 23-Jähirge am Dienstag gegen 07:15 Uhr mit ihrem Mitsubishi nach rechts von der Fahrbahn ab und Überschlug sich. Bei dem Unfall, der sich auf der Landstraße zwischen Wittenweiler und Blaufelden ereignete, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt.

Crailsheim: Auf Gegenfahrbahn gekommen

Am Dienstag, um kurz vor 13 Uhr, kam auf dem Parmiersring ein 83-jähriger BMW-Lenker, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit, mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW eines 17-jährigen Fahrers. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000 EUR.

Crailsheim: Brandalarm

In einem Wohnheim in der Weiße-Rose-Allee löste am Dienstagmorgen gegen 06:45 Uhr der Brandalarm aus. Die eintreffenden Rettungskräfte stellten daraufhin fest, dass ein Plastikgefäß auf einen heißen Herd gestellt wurde und durch den entstehenden Rauch die Anlage ausgelöst wurde. Die Feuerwehr Crailsheim, die mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort waren, haben die Räumlichkeiten gelüftet. Schaden entstand - außer an dem Gefäß - keiner.

Oberrot: Brandalarm in Firma

Am frühen Mittwochmorgen gegen 5 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Brandalarm in einem Firmengebäude in der Eugen-Klenk-Straße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es durch einen technischen Defekt an einer Maschine zur Flammenbildung kam. Dieses Feuer konnte jedoch durch die eintreffende Feuerwehr sofort gelöscht werden. Über den entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Schwäbisch Hall: Fahrradfahrer kollidieren miteinander

Am Dienstag gegen 22:30 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern im Sudetenweg, am Zebrastreifen vor dem Kreisverkehr der Berliner Straße. Ein 60-jähriger Lenker eines Pedelecs wollte einen 16-jährigen Fahrradfahrer auf Höhe des dortigen Zebrastreifens überholen. Hierbei kollidierten beide Fahrradfahrer miteinander und stürzten, wobei sich der 60-Jährige verletzte.

Ilshofen: Ringschlüssel beschädigt PKW

Am Dienstag gegen 14:45 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Renault Twingo die Kreisstraße 2542 von Ilshofen in Richtung Ruppertshofen. Kurz vor der dortigen BAB6 Unterführung kam ihm ein orangefarbener Lkw mit Anhänger entgegen. Von dem Lkw fiel plötzlich ein 36" Ringgabelschlüssel herunter, schlug auf der Fahrbahn auf und prallte anschließend in die Front des Renault, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell