POL-AA: Fellbach: Bombe bei Baggerarbeiten ausgegraben

Aalen (ots) - Essingen: Brand bei Recycling-Betrieb Am Dienstagnachmittag gerieten auf dem Areal eines Recycling-Betriebes in der Straße Streichhoffeld drei hoch aufgeschichtete Haufen von Hackschnitzeln bzw. Altholz in Brand. Feuerwehr und Polizei wurden um kurz vor 14 Uhr alarmiert. Die Wehren aus Essingen, Lauterburg, Mögglingen, Ellwangen und Aalen rückten mit mehr als 60 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen aus. ...

