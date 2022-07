Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Unfälle, Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeugscheibe beschädigt

Bislang Unbekannte beschädigten am Montagmittag zwischen 13 Uhr und 16 Uhr die Scheibe eines Mercedes Benz, der in dieser Zeit auf einem Parkplatz an der Heimatsmühle abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Sachbeschädigungen

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen, 7 Uhr beschmierten Unbekannte mit schwarzem Filzstift den Zugangsbereich der Rathaustiefgarage in der Hauptstraße. Außerdem wurden Verkehrszeichen und eine Holzhütte auf dem Marienplatz auf gleiche Art bemalt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001.

Ellenberg: Unfall beim Überholen

Auf der Landesstraße 2220 wollte ein 58 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr mit seiner Moto-Guzzi einen vor ihm fahrenden Mercedes Sprinter rechts überholen. Dieser jedoch bog zeitgleich nach rechts ab, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; der 33-jährige Sprinterfahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 14.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Zwei Leichtverletzte

Gegen 9.40 Uhr am Dienstagmorgen befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Rad den Radweg der Pfitzerstraße in Richtung Innenstadt. Unterhalb der dortigen Brücke kam ihm ein 81-jähriger Radler entgegen, welcher ordnungswidrig den Radweg befuhr. Der 54-Jährige streifte mit dem Pedal seines Rades das Fahrrad des 81-Jährigen, wodurch beide zu Boden stürzten und sich leichte Verletzungen zuzogen. An den Fahrrädern entstand lediglich geringer Sachschaden.

Waldstetten: Fahrzeug zu spät erkannt

Verbotswidrig stellte ein 35-Jähriger seinen Lieferwagen am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg in der Gmünder Straße ab. Ein 32 Jahre alter Radfahrer erkannte das Fahrzeug aufgrund starker Sonnenstrahlung zu spät und fuhr dagegen, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. An dem Lieferwagen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bereits am Mittwoch, 13.07.2022 kam es gegen 17.45 Uhr in der Vorderen Schmiedgasse zu einem Vorfall, zu dem das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd Zeugen sucht. Hintereinander befuhren zwei Fahrzeuge, darunter der blaue VW Up einer 45-Jährigen die Vordere Schmiedgasse, wo das vordere Fahrzeug nach rechts in den Turniergraben abbiegen wollte. Unvermittelt stieg eine Person, die hinten links im Pkw saß aus, ging zum Fahrzeug der 45-Jährigen, forderte diese auf, auszusteigen und warf sich dann völlig grundlos vor dem Pkw auf die Erde und täuschte vor, angefahren worden zu sein. Sowohl die Autofahrerin, als auch der Beifahrer des anderen Fahrzeuges stiegen daraufhin aus, wobei die Frau von dem Beifahrer angegriffen wurde. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell