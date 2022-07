Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall - Fahrraddiebstahl - Einbrüche - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Waiblingen: Pkw contra Omnibus

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 6:45 Uhr an der Einmündung Unterer Roßberg / Neustädter Straße. Ein 49 Jahre alter VW-Fahrer missachtete beim Einfahren auf die Neustädter Straße die Vorfahrt eines 51-jährigen Busfahrers und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Backnang-Sachsenweiler: Fahrrad entwendet

Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen entwendeten bisher unbekannte Diebe in der Bergstraße ein Mountainbike der Marke Bulls, das mit einem Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen war. Am schwarzen Fahrrad sind auffällige Totenkopf-Griffe angebracht. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Waiblingen: Zigarettenautomat in Gaststätte aufgebrochen

Am Dienstag in der Zeit zwischen 1:15 Uhr und 10:45 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb in eine Gaststätte in der Winnender Straße ein und brach einen in der Lokalität befindlichen Zigarettenautomaten auf. Aus diesem entnahm der Einbrecher sämtliche Zigaretten. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Wohnungseinbruch

Unbekannte Diebe nutzten die Gelegenheit, um über eine geöffnete Terrassentüre in eine Wohnung in der Bruckstraße in der Nacht zum Sonntag einzubrechen. Die Einbrecher kletterten in der Zeit zwischen 23 Uhr und 2 Uhr über einen Balkon und stiegen in die Wohnung ein, in der eine Familie schlief. Es wurde eine Smartwatch sowie etwas Bargeld entwendet. Die Tat wurde am nächsten Morgen von den Bewohnern bemerkt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen. Im Sinne des Einbruchschutzes rät die Polizei zur besonderen Vorsicht, wenn an den heißen Sommernächten bei geöffneten Fenstern und Türen genächtigt wird.

Kirchberg an der Murr: Auto zerkratzt

Ein auf dem Parkplatz vor dem Friedhof in der Straße Rappenberg geaprkter VW wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Autos und verursachten erheblichen Sachschaden. Hinweise, die zur Aufklärung der Sachbeschädigung beitragen könnten, werden von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Geld aus Auto entwendet

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag wurde aus einem Mercedes Geld entwendet. Das Fahrzeug wurde von den Tätern auf noch unbekannte Art und Weise geöffnet und darin aufgefundenes Bargeld entnommen. Sollten Anwohner oder Passanten am Tatort in der Beethovenstraße zum Diebstahlsgeschehen Verdächtiges wahrgenommen haben, sollten sie sich mit der Fellbacher Polizei unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

