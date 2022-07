Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vandalismus an Schule und Unfälle

Crailsheim: Kontrolle verloren

Ein 17-Jähriger befuhr am Montagnachmittag die Schillerstraße und verlor dabei gegen 14.30 Uhr die Kontrolle über seine KTM. In der Folge prallte er mit seinem Motorrad gegen einen parkenden VW und zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu. Zudem entstand Sachschaden von geschätzten 4500 Euro.

Kreßberg-Waldtann: Unfall beim Überholen

Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer am Dienstagmorgen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 18-Jährige war gegen 7.45 Uhr mit seiner Kawasaki auf der L1010 in Richtung Waldtann unterwegs. Dabei überholte er den Opel einer vorausfahrenden 40-Jährigen und bemerkte dabei nicht, dass diese im Begriff war, nach links abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer in ein angrenzendes Feld geschleudert und schwer verletzt wurde. Seine Maschine musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 7000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Vandalismus an Schule

Am Montag musste festgestellt werden, dass im Verlauf des vergangenen Wochenendes Vandalen ihr Unwesen in der Außenstelle des Gymnasiums St. Michael In den Herrenäckern trieben. Die Unbekannten beschädigten im frei zugänglichen Bereich eine Halterung einer Brandschutztüre sowie eine Tafel in einem der Klassenräume. Der Schaden wird auf 1000 beziffert. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

