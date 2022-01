Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gewalttätiger Autofahrer

Waltershausen / LK Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 22:45 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in Waltershausen ein Fahrzeug mit unsicherer Fahrweise im Gegenverkehr auf. Nachdem die Beamten ihr Fahrzeug wendeten und das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollten, versuchte der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit die Beamten abzuschütteln. Schlussendlich hielt der Fahrer an und versuchte zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten den 37jährigen Mann trotz heftiger Gegenwehr überwältigen und später eine Blutentnahme an ihm vornehmen lassen. Doch zuvor hatten sie nicht nur mit der Gewalttätigkeit des Fahrers, sondern auch mit der seiner Beifahrerin zu tun, welche im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ebenfalls ausstieg und auf die Beamten körperlich einwirkte. Die Beamten wurden durch die Attacken nicht verletzt. Gegen den Fahrer und seine Begleiterin wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (ri)

