Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohnungen- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Am 27. Januar, zwischen 15.00 Uhr und 22.30 Uhr haben sich in der Wachsenburgallee zwei Wohnungseinbrüche ereignet. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster einer Wohnung auf, stiegen in ebendiese ein und durchsuchten die Räume. Die Unbekannten entwendeten unter anderem Bargeld. In der Folge wurde eine weitere Wohnung angegriffen. Hierbei gelangten die Täter offenbar über den Balkon in die Räumlichkeiten und entwendeten ebenso Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0022927/2022) entgegen. (jd)

