Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht geklärt

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 14.30 Uhr ereignete sich in der Klostermühlenstraße ein Verkehrsunfall. Der zunächst Unbekannte kollidierte beim Rangieren mit dem geparkten Hyundai der Geschädigten, wobei an beiden Fahrzeugen entsprechender Sachschaden entstand. Er fuhr anschließend davon und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei wurde hinzugezogen und durch Zeugeninformationen konnte der Verursacher ermittelt werden. Es handelte sich um einen 37 Jahre alten Fahrer eines Audi. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell