Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Gotha (ots)

Gestern, gegen 11.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Huttenstraße. Ein 53-jähriger Fahrer eines Audi fuhr aus Richtung Friedrichstraße in Richtung Hersdorfstraße während ein 8-jähriger Junge die Straße an einer Ampel überquerte. Der Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Fahrzeug mit dem Kind. Der 8-Jährige wurde dabei verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. (jd)

