Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Einbruch in Kleingartenanlage - Motorrad entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Käfertal (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 09 Uhr, in einer Kleingartenanlage in der Straße "Am Weidenbergel". Bislang unbekannte Täter gelangten, vermutlich durch das Überwinden der Umzäunung, auf das Grundstück und brachen anschließend ein Gartentor auf. Aus dem Garten entwendeten die Täter ein abgestelltes Motorrad und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Sowohl der Diebstahl-, als auch der Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Motorrad wird wie folgt beschrieben: 125ccm, weinrot, Marke HYOSUNG, Honda Aufkleber, beschädigt durch ein paar abgebrochene Teile und HD-Kennzeichen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-718490, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell