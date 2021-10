Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Mehren (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 29.09.2021, 08:00 Uhr, bis Freitag, 01.10.2021, 18:30 Uhr, wurden durch bisher unbekannten Täter beide Kennzeichenschilder samt Halterung eines silberfarbenen Pkw Toyota Yaris auf dem Mitfahrerparkplatz bei der Raststätte in der Gewerbegebietsstraße in Mehren entwendet.

Zeugen, welche im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun unter Tel.: 06592 / 9626-0

