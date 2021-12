Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Flaschenwurf gegen Straßenbahn, Polizei sucht Zeugen - PM Nr. 2

Mannheim-Innenstadt (ots)

Zu der weiterhin unbekannten, männlichen Person, welche am frühen Sonntagmorgen gegen 01:15 Uhr durch einen Flaschenwurf an eine Straßenbahn zwei Personen verletzte, ist mittlerweile die folgende Täterbeschreibung bekannt: Männlich, etwa 180 - 185 cm groß, ca. 29 Jahre alt, heller Teint. Die Person trug eine schwarze Jacke mit weißem Fellbesatz, eine blaue Hose. Die Haare des Täters waren an den Seiten kürzer als am Oberkopf (sog. "undercut").

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.

