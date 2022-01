Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Berka v. d. Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 07.25 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der K508. Eine 36-jährige Fahrerin eines Hyundai fuhr aus Richtung Berteroda in Richtung Berka v. d. Hainich als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte und mit dem Fahrzeug der Frau kollidierte. Es entstand unfallbedingter Sachschaden, das Reh verendete noch an der Unfallstelle, Personen wurden nicht verletzt. (jd)

