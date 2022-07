Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Feuerwehreinsatz - Diebstahl auf Baustelle - Mit Soft-Air-Waffe beschossen

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: Gartenzaun beschädigt

Zwischen Freitagvormittag und Montagabend beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Ditzenbacher Straße einen Gartenzaun und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach: Defekter Akku löst Feuerwehreinsatz aus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Akku eines Staubsaugers kam es am Montagabend gegen 22:15 Uhr zum Brandausbruch in einem Wohnhaus in der Hirschgasse. Ein herbeigerufener Nachbar konnte den Brand mit einem Feuerlöscher schnell löschen, sodass die Feuerwehr das Wohnhaus nur noch durchlüften musste. Ein 20-jähriger Bewohner erlitt leichte Verletzungen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unklar.

Backnang: Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in der Albertstraße wurde zwischen Samstag- und Montagmorgen ein Hydraulikhammer der Marke Epiroc im Wert von ca. 10.000 Euro entwendet. Das Arbeitsgerät war mit einer Kette an eine Rüttelplatte angekettet. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Mit Soft-Air-Waffe beschossen

Ein 22-Jähriger wurde am Montag gegen 21.45 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Stuttgarter Straße mit einer Soft-Air-Waffe beschossen. Er blieb hierbei unverletzt. Die Polizei wurde hinzugerufen, konnte den Schützen jedoch nicht ausfindig machen. Entsprechende Soft-Air-Kügelchen konnten jedoch auf dem Parkplatz aufgefunden werden, weshalb anzunehmen ist, dass auf weitere Personen gezielt wurde. Hinweise zum Vorfall erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Schorndorf: Fahrradfahrer leicht verletzt

Ein 27-jähriger Rennradfahrer befuhr am Montag gegen 19 Uhr die K 1873 zwischen Buhlbronn und Schornbach, als er in einer Linkskurve nach rechts abkam und gegen die Leitplanke fuhr. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Winterbach: Aufgefahren

Gegen 10 Uhr am Montagvormittag ereignete sich in der Engelberger Straße ein Auffahrunfall. Ein 45-jähriger Fahrer eines VW Passats erkannte zu spät, wie ein vorausfahrender VW-Fahrer zum Linksabbiegen verkehrsbedingt bremste und fuhr dann auf. Die Insassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Unfallautos beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell